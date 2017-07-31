Готовивший теракты в России гражданин Украины осужден на 12 лет

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения гражданина Украины Алексея Сизоновича, передает «Интерфакс».

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

Сизонович признан виновным по статьям 30, 205 («Подготовка террористического акта»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств») и 322 («Незаконное пересечение государственной границы России») УК РФ.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся.

По версии следствия, Сизонович 11 лет отработал подрывником в шахте на Украине. В апреле 2014 года он вместе с не установленным следствием сообщником создал в Киеве преступную группу для совершения терактов в России и на Украине.

Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и, обладая специальными знаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства. В мае 2016 года он получил указание поехать в город Каменск-Шахтинский, чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств для совершения здесь теракта в сентябре того же года. Незадолго до этого его задержали во время незаконного пересечения границы.

28 июля ФСБ сообщила о задержании семерых подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Все они выходцы из Центральной Азии. По данным спецслужбы, атаки готовились на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия.