Южнокорейская пенсионерка прославилась в сети

Жительница Южной Кореи, которой исполнился 71 год, прославилась в социальных сетях после того, как начала публиковать развлекательные фотографии и видеозаписи. Об этом пишет Daily Mail.
Пак Макри (Park Makrye) владеет собственной закусочной в городе Йонъин и документирует забавные случаи из своей жизни. Также пенсионерка делится секретами макияжа и публикует снимки и ролики из своих путешествий по миру. По словам женщины, после того, как она зарегистрировалась в соцсетях и начала вести себя активно, ей удалось снова приобрести вкус к жизни.
Идея зарегистрировать YouTube-канал пришла внучке пенсионерки Ким Юре (Kim Yura), отмечает Daily Mail. Первый ролик с Пак Макри набрал около 600 тысяч просмотров. Также кореянка ведет страницу в соцсети Instagram, за обновлениями на которой следят более 122 тысяч пользователей.
Ранее в июле стало известно, что житель Сингапура Чуандо Тан (Chuando Tan) приобрел популярность в социальных сетях после того, как пользователи заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет.