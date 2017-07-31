Южнокорейская пенсионерка прославилась в сети

Жительница Южной Кореи, которой исполнился 71 год, прославилась в социальных сетях после того, как начала публиковать развлекательные фотографии и видеозаписи. Об этом пишет Daily Mail.

Пак Макри (Park Makrye) владеет собственной закусочной в городе Йонъин и документирует забавные случаи из своей жизни. Также пенсионерка делится секретами макияжа и публикует снимки и ролики из своих путешествий по миру. По словам женщины, после того, как она зарегистрировалась в соцсетях и начала вести себя активно, ей удалось снова приобрести вкус к жизни.

마웅트캇트타면서무서워도함번도전해봤어다껼국너머젔어다상처많이났어그레도참좋은추억남기고왔어다후해없어야 A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jul 28, 2017 at 11:43pm PDT

A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jul 27, 2017 at 12:35pm PDT

A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jul 25, 2017 at 8:27am PDT

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Идея зарегистрировать YouTube-канал пришла внучке пенсионерки Ким Юре (Kim Yura), отмечает Daily Mail. Первый ролик с Пак Макри набрал около 600 тысяч просмотров. Также кореянка ведет страницу в соцсети Instagram, за обновлениями на которой следят более 122 тысяч пользователей.

Ранее в июле стало известно, что житель Сингапура Чуандо Тан (Chuando Tan) приобрел популярность в социальных сетях после того, как пользователи заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет.