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Служащие Банка Англии впервые за 50 лет вышли на забастовку

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Сотрудники Банка Англии начали во вторник, 1 августа, первую за 50 лет забастовку. Они требуют повышения зарплаты. Об этом сообщает Reuters.

Стачка, в которой принимают участие сотрудники службы безопасности и обслуживающий персонал, продлится три дня. В этот период ожидается решение совета директоров 323-летнего банка по ключевой ставке, отмечает агентство.

Как сообщается, 15 человек собрались перед зданием центрального офиса банка в Лондоне. На некоторых были маски с лицом главы регулятора Марка Карни.

Служащие ЦБ, входящие в профсоюз Unite, заявили, что протестуют против, по их словам, смехотворной оплаты труда, которая была введена без согласования с организацией. Отмечается, что ежегодный заработок многих поддержавших стачку не превышает 20 тысяч фунтов стерлингов (26,4 тысячи долларов или почти 1,6 миллиона рублей).

Представители Банка Англии в свою очередь заявили, что общались с Unite до забастовки, делают это сейчас и «готовы продолжить эти переговоры в любое время». При этом регулятор отметил, что в стачке задействованы не более двух процентов сотрудников из всего штата в 3,6 тысячи человек, что не должно сказаться на эффективности работы.

Как отмечается на сайте профсоюза, после завершения забастовки будет принято решение о привлечении к ней сотрудников других департаментов банка.

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