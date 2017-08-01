CNN сообщил о разыгранных email-пранкерами чиновниках Белого дома

Группа из Великобритании, называющая себя email-пранкерами, разыграла нескольких чиновников Белого дома. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В частности, они представились Джаредом Кушнером, зятем и советником президента США, и получили от советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Тома Боссерта адрес личной электронной почты последнего.

«Том, в конце августа мы устраиваем вечеринку. Было бы здорово, если бы вы смогли прийти, обещаю, что еда будет не хуже той, что мы ели в Ираке. Будет отличный вечер», — написали пранкеры от лица Кушнера.

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«Спасибо, Джаред. Ну, в таком случае я не могу отказаться. Кстати, если вам когда-нибудь понадобится мой личный email...» — ответил Боссерт.

По словам пранкеров, они были удивлены, что американский высокопоставленный чиновник ответил им, учитывая, что политики не раз становились жертвами подобных розыгрышей.

Боссерт отказался давать комментарии телеканалу CNN по поводу произошедшего. В Белом доме в свою очередь признали, что серьезно относятся к инцидентам, связанным с вопросами кибербезопасности.