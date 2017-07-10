Трамп согласился на создание с Россией рабочей группы по кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге «полностью согласился» на создание рабочей группы по кибербезопасности. Об этом журналистам рассказал источник в МИД России, передает РИА Новости.

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При этом собеседник отметил, что Москва «никогда ни на чем не настаивает».

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш после двухчасового разговора двух президентов рассказала, что «не менее часа было посвящено вопросам именно борьбы с терроризмом», из которых около 40 минут Путин и Трамп уделили аспектам кибербезопасности.

Ранее в понедельник Дональд Трамп на своей странице в Twitter усомнился в возможности создания рабочей группы по вопросами кибербезопасности между Москвой и Вашингтоном. «Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает того, что я думаю, что это может случиться», — написал он.