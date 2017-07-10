Трамп отказался верить в создание анонсированной Лавровым рабочей группы

Президент США Дональд Трамп не верит в создание рабочей группы по вопросам кибербезопасности между Москвой и Вашингтоном, которая была анонсирована 7 июля. Об этом он написал в своем Twitter.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает того, что я думаю, что это может случиться. Это не может произойти — а перемирие (в Сирии) может, и оно наступило!» — написал Трамп.

Ранее в воскресенье Трамп порадовался наступившему на юго-западе Сирии перемирию. «Кажется, что перемирие в Сирии соблюдается. Многие жизни могут быть спасены. Это — результат встречи. Хорошо!», — написал он.

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Создание рабочей группы по вопросам кибербезопасности между США и Россией 7 июля анонсировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что была достигнута договоренность о создании двусторонней рабочей группы, которая будет заниматься целым комплексом вопросов, «включая борьбу с терроризмом, с организованной преступностью, хакерством во всех его проявлениях», заявил глава МИД. На кибербезопасности лидеры государств сосредоточили внимание «в связи с тем, что эта сфера становится все более рискованной».

Встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам российского президента, он обсудил с Трампом вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, Сирию и Украину. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.