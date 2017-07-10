Трамп порадовался наступившему в Сирии перемирию

Президент США Дональд Трамп порадовался наступившему на юго-западе Сирии перемирию. Об этом глава США в воскресенье, 9 июля, написал в своем Twitter.

«Кажется, что перемирие в Сирии соблюдается. Могут быть многие жизни спасены. Это — результат встречи. Хорошо!», — написал он.

Трамп не указал, какую именно встречу имел в виду. О перемирии в Сирии было объявлено после беседы Трампа с Владимиром Путиным на саммите стран «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил достижение соглашения о прекращении огня в районе Дераа и Эль-Кунейтры.

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По его словам, с 12:00 9 июля в этой зоне будет действовать режим прекращения огня. По его словам, «США взяли на себя обязательство соблюдения режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся».

Лавров добавил, что «на первых порах безопасность вокруг этой зоны деэскалации будет обеспечиваться с использованием сил и средств российской военной полиции и в координации с иорданцами и американцами».

4 мая страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.