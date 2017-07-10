Шерпа России в G20 рассказала о теме борьбы с террором в беседе Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп почти половину встречи на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге разговаривали о борьбе с терроризмом. Об этом заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш, передает ТАСС в понедельник, 10 июля.

«Насколько мне известно, встреча длилась достаточно долго, и не менее часа было посвящено вопросам именно борьбы с терроризмом», — сказала она.

Переговоры лидеров двух стран прошли в первый день саммита, 7 июля. Они продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут.