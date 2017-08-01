У гостиницы «Украина» в Москве нашли тело

Тело мужчины обнаружено возле гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник в правоохранительных органах чуть ранее во вторник, 1 августа, рассказал, что возле гостиницы произошла перестрелка. В результате один человек получил ранения и умер на месте.

В полиции, комментируя эти сведения, заявили, что «информация о стрельбе на Кутузовском проспекте, дом №2 не нашла подтверждения». «В то же время по указанному адресу обнаружено тело мужчины», — сказал представитель главного управления МВД по Москве.

Как стало известно РЕН ТВ, признаков насильственной смерти не зафиксировано.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что найденному мертвым мужчине 22 года, тело обнаружили в автомобиле.