Восемь миллионов российских семей получили сертификат на материнский капитал

С начала действия программы материнского капитала и по 4 июля 2017 года восемь миллионов российских семей получили сертификаты. При этом 56 процентов уже полностью распорядились его средствами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Пенсионном фонде России.

Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 4,7 миллиона семей. Три миллиона из них частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,7 миллиона семей улучшили жилищные условия без привлечения заемных средств.

Примечательно, что улучшение жилищных условий остается самым популярным способом расходования материнского капитала –– на него приходится почти 92 процента заявлений.

Кроме того, ПФР принял 410 тысяч заявок на обучение детей и 3,5 тысячи заявок на перевод средств на накопительную пенсию мамы.

В 2016 году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно — социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Принято 66 соответствующих заявлений.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453026 рублей. Для получения права на него необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

В начале июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программу материнского капитала, действующую до 31 декабря 2018 года, необходимо продлить. Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец говорила, что соответствующее решение может быть принято до конца сентября — начала октября.

