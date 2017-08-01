Тела двух выходцев из России обнаружили во Франции

В одной из квартир города Дуэ на севере Франции обнаружили тела двух выходцев из России, сообщает местная газета La Voix du Nord. Специалисты отметили, что трупы, вероятно, находились там не менее 10 дней.

Издание добавляет, что речь идет о мужчине и женщине чуть старше 50 лет, которые проживали в стране последние 15 лет. Тревогу подняли их друзья, обеспокоенные тем, что пара долго не выходит на связь.

Полицейские не обнаружили никаких признаков насильственной смерти и следов взлома квартиры, однако обстоятельства, при которых были найдены тела, свидетельствуют, что либо один мужчина, либо оба погибшие совершили самоубийство. Трупы доставили в Институт судебной медицины Лилля для проведения экспертизы. О том, сохранили ли погибшие российское гражданство, не уточняется. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств случившегося.

Как передает РИА Новости, посольство России в Париже пока не получало информации о гибели россиян.