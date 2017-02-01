Расследование убийства российской пары на Фиджи зашло в тупик

Расследование убийства семейной пары из России зашло в тупик. Об этом в интервью газете Fiji Sun заявил комиссар полиции бригадный генерал Ситивени Килихо.

По его словам, материалы, которые удалось собрать следствию, «носят косвенный и неубедительный характер», поэтому он решил снова обратиться к общественности с призывом сообщать правоохранителям любые сведения, способные помочь в расследовании преступления.

Килихо добавил, что была создана специальная полицейская группа для тщательного анализа хода расследования этого и нескольких других резонансных преступлений, пока остающихся нераскрытыми.

48-летние супруги Юрий Шипулин и Наталья Герасимова пропали 16 июня 20116 года на западе крупнейшего острова Фиджи — Натадола-Бич. В последний раз их в тот день заметили в кафе в районе курортного местечка Натадола-Бич. День спусти на одном из отдаленных пляжей местные жители нашли пустой автомобиль россиян с ключами в зажигании.

Были начаты расследование и поисковая операция, в результате которой ныряльщики обнаружили в акватории Натадола-Бич ряд фрагментов двух человеческих тел. По анализу ДНК удалось установить, что это останки Шипулина и Герасимовой. Позднее расследование было засекречено.

Российская семейная пара из Рязани приехали на Фиджи шесть лет назад, муж с женой держали ферму на западе острова Вити-Леву.