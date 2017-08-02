Американцы предложили разминать мышцы золотым массажером

Американская марка Tiger Tail представила новую модель массажера Body. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Инструмент выполнен из золота и, по словам представителей марки, предназначен для любых групп мышц. Цена — 5 тысяч долларов.

Каждый массажер снабжен индивидуальным номером. Инструменты изготавливаются на заказ, на создание одного уходит порядка месяца.

В 2015 году изобретатель из Китая Чэнь Гункэ (Chen Gongke) создал устройство, которое моет и сушит волосы, а также делает массаж головы. За основу конструкции он взял старый мотоциклетный шлем. Весь процесс занимает около пяти минут. Управление осуществляется со специальной панели.

Идея создать такое приспособление пришла китайцу в голову, когда он ухаживал за своей парализованной бабушкой. Для того чтобы довести конструкцию до ума, ему понадобилось около 20 шлемов и 16 лет.