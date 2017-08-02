Голая женщина прошлась по улицам Киева

Видео: kp.ua

В Киеве голая женщина во вторник, 2 августа, прогулялась по улицам города, сообщает ТСН.

«Несмотря на оживленное движение транспорта, женщина как-будто не замечала его. Водители сигналили и ругались, пытаясь вовремя затормозить или объехать [ее]», — описывает происходящее на площади Победы «Страна.ua».

Также ее видели на Крещатике.

В полиции «Сегодня.ua» сообщили, что «патрульные заметили голую женщину на площади Победы». «Она оказалась психически больной и была доставлена в больницу. Возможно, дошла с Крещатика», — отметили в полиции.