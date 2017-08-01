В Киеве голого мужчину в мусорном баке приняли за бомбу

В Киеве полицейские обнаружили в мусорном контейнере мужчину, которого приняли за бомбу. Инцидент произошел в ночь на вторник, 1 августа, сообщает «Страна.ua».

Возле заправки на улице Городская в Оболонском районе города сработала сигнализация от управления полиции охраны. Через несколько минут на место прибыла оперативная группа. Работник АЗС рассказал правоохранителям, что в помойке какой-то подозрительный предмет, возможно, бомба.

Однако когда полицейские открыли бак, то увидели там полностью обнаженного мужчину. По его словам, сам он из села Горенка, расположенного неподалеку, якобы на него напали трое неизвестных и отобрали абсолютно все. Наряд отметил неадекватное поведение мужчины. Но запаха алкоголя от него не было. Скорее всего, он находился под воздействием наркотических веществ. «Каждый кайфует, как может», — заявил он правоохранителям. «Находку» передали в руки врачей.

19 июля сообщалось, что полицейские задержали в Киеве пьяного полковника разведки Министерства обороны Украины Александра Конотопенко, который открыл стрельбу на улице и грозил «порвать» сотрудников полиции.

