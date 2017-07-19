Задержанный в Киеве пьяный полковник разведки пообещал «порвать» полицейских

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве пьяного полковника разведки Министерства обороны Украины Александра Конотопенко, который открыл стрельбу на улице и грозил «порвать» сотрудников полиции. Об этом в среду, 19 июля, информирует портал «Обозреватель».

В сообщении указывается, что полковник стрелял беспорядочно. На место происшествия прибыли полицейские. При виде стражей порядка мужчина выбросил оружие, сел в машину и попытался сбежать. При задержании Конотопенко предъявил служебное удостоверение и предложил «решить ситуацию по-братски».

«Не получилось. Тогда он решил помериться силой с сотрудниками полиции. Но или наличие большого количества алкоголя в организме полковника, или недостаточная физическая подготовка помешали элитному воину разведки. Он оказался беспомощным, но разговорчивым мешком с картошкой в наручниках», — говорится в публикации. Подчеркивается, что Конотопенко вел себя агрессивно, матерился и обещал «порвать полицейских на куски».

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