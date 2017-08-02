Американец купил редкую игровую консоль Atari за 30 долларов

Пользователь Reddit опубликовал снимок редкой игровой консоли 1981 года Atari 2700, которую он сумел приобрести за 30 долларов. По словам жителя американского штата Калифорния, он случайно нашел ее в секонд-хенде.

Несмотря на то, что пользователь под ником L064N приобрел консоль без контроллеров, она находится в исправном состоянии. В связи с этим приставка все еще представляет ценность.

Как пишет Mashable, Atari 2700 является улучшенной версией приставки Atari 2600. Однако консоль никогда не поступала в широкую продажу и является редкостью среди поклонников игрушек. Отмечается, что исправную технику при наличии контроллеров можно продать от трех до пяти тысяч долларов.

Контроллеры Atari 2700 сделали беспроводными и работающими на радиоволнах. Они могут функционировать на расстоянии до 300 метров. Приставка не поступила в серийное производство, так как при работе с одной из них можно управлять и другими консолями, находящимися в радиусе действия сигнала.

В июне стало известно, что Atari опубликовала на своем YouTube-канале тизер нового продукта. По словам руководителя компании Фреда Шенэ (Fred Chesnais), компания планирует выпустить консоль Ataribox.

Последняя домашняя приставка Atari под названием Jaguar вышла в 1993 году. В 2013 году компания объявила о банкротстве, однако Фред Шене купил ее и пообещал снова сделать успешной.