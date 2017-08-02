Минометчики из Зимбабве добились 100 процентов попаданий по чужим мишеням

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» (проводится в Казахстане в рамках «Армейских игр — 2017») минометчики армии Зимбабве добились 100 процентов попаданий по мишеням, но чужим. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил главный судья состязаний, генерал-майор Лут Альчекенов.

Он отметил, что зимбабвийцы, допустившие такую оплошность, оказались единственной из команд, добившейся столь высокой результативности. Тем не менее, согласно правилам конкурса, первое место на данный момент удерживают казахстанцы, второе — белорусские военные, а третье — минометчики из Киргизии.

Ошибку команды Зимбабве Альчекенов объяснил коварством розы ветров в предгорьях Заилийского Алатау. «Мина после выстрела поднимается на высоту свыше 1,2 тысячи метров, в процессе свободного падения ее полет корректируется из-за ветра, который меняет направление и скорость на разных высотах», — отметил он.

1 августа сообщалось, что команда из Зимбабве заняла последнее место на этапе конкурса разведчиков, проводившегося в рамках «АРМИ-2017» в Новосибирской области. Как пояснили организаторы, зимбабвийцы затруднились в ориентировании в условиях лесистой местности.

Конкурс «Мастера артиллерийского огня» пройдет до 9 августа на полигоне 40-й военной базы Казахстана. В состязаниях принимают участие военные из восьми стран — Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Международные «Армейские игры — 2017» проходят с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах в России, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Китае. В играх участвуют 1238 военных из 28 стран.