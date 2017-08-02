Заключенные американской тюрьмы сбежали с помощью арахисового масла

Заключенные тюрьмы в американском штате Алабама смогли сбежать после того, как отвлекли охранника с помощью арахисового масла. Об это в среду, 2 августа, пишет «Би-би-си».

Отмечается, что один из преступников замазал номер ведущей к выходу двери арахисовой пастой. После этого он попросил нового сотрудника исправительного учреждения открыть замок, сообщив, что это вход в его камеру. Из-за ошибки охранника из тюрьмы удалось сбежать 12-ти заключенным, которые использовали свою оранжевую форму и одеяла, чтобы преодолеть ограждения из колючей проволоки.

По информации сотрудников местного отделения шерифа, 11 заключенных были возвращены в камеры через 12 часов после побега. Последний преступник прятался от властей двое суток. Мужчину поймали в деревне Текеста в штате Флорида.

В июле сообщалось, что в сети появилось видео, на котором три заключенных из США запечатлели свой побег из тюрьмы в Южной Калифорнии.