Три американских зека записали на видео свой побег из тюрьмы

В сети появилось видео, на котором три заключенных из США запечатлели свой побег из тюрьмы в Южной Калифорнии. Его публикует Associated Press, ролик доступен на YouTube. Подробности истории сообщает NBC Los Angeles.

Предоставленный прокуратурой видеоролик подвергся обработке: в него включили кадры новостей о розыске беглецов и комментарий одного из преступников, полученный уже после его поимки.

По данным телеканала, побег произошел еще в 2016 году. Преступникам удалось покинуть территорию тюрьмы и заставить таксиста помогать им избежать преследования. Четверо мужчин больше недели скрывались от полицейских, однако двое из них были задержаны в Сан-Франциско. Третий преступник самостоятельно сдался властям.

