На Бали четыре иностранца прорыли 12-метровый тоннель и сбежали из тюрьмы

Четверо иностранных заключенных сбежали из тюрьмы Керобокан, расположенной на острове Бали, прорыв 12-метровый тоннель. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает Reuters.

По словам начальника пенитенциарного учреждения Тони Найнгголана (Tony Nainggolan), среди совершивших побег оказались граждане Австралии, Индии, Малайзии и Болгарии.

«Длина тоннеля около 12 метров. Мы предполагаем, что на то, чтобы его прорыть, ушло больше недели», — заявил он. Найнгголана добавил, что полиция ищет заключенных. Предполагается, что беглецы не успели далеко уйти.За какие правонарушения они отбывали срок, не уточняется.

13 июня стало известно, что в штате Теннесси двое заключенных, отбывавших наказание в тюрьме общего режима, сбежали из перевозившего их автобуса. Они разоружили и убили охранников. Преступников удалось поймать через три дня. Задержать их удалось благодаря двум домовладельцам, позвонившим в полицию.