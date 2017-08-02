Минэкологии Подмосковья проверит ситуацию с загрязнением реки в Видном

В районе жилого комплекса «Завидное» в Видном специалисты взяли на проверку пробу атмосферного воздуха и воды в связи с расследованием загрязнения реки Купелинки неочищенными сточными водами. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Подмосковья в среду, 2 августа.

Стоки в реку сбрасывают очистные сооружения, которые находятся в эксплуатации ООО «Независимые водоканалы» на территории деревни Сапроново, уточняет телеканал. Жители «Завидного» полагают, что иловые осадки из деревни свозят на очистные сооружения, которые обслуживают ЖК «Завидное».

Министр экологии и природопользования региона Александр Коган напомнил, что суд города Видное уже выносил решение об уплате штрафа обществом, использующим очистные сооружения. Кроме того, Минэкологии предписывало им прекратить сброс неочищенных сточных вод в реку. Однако несмотря на запрет компания «Независимые водоканалы» продолжает сбрасывать илы в Купелинку.

Александр Коган подчеркнул, что если экспертиза подтвердит сброс неочищенных сточных вод из Сапроново в ЖК «Завидное», то нарушителя опять привлекут к административной ответственности, которая в этот раз может повлечь за собой приостановку деятельности.

14 июля на сайте Минэкологии сообщалось, что анализ речной воды, взятой вблизи очистных сооружений в Сапроново, показал многократное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

22 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к концу 2018 года все жители региона будут обеспечены качественной водопроводной водой.

В начале мая РИАМО сообщало, что до конца года в Рузском городском округе будут введены в эксплуатацию современные очистные сооружения, строящиеся в рамках программы «Чистая вода». В округе Луховицы же планируется до 2018-го построить шесть станция обезжелезивания воды.