Выпуск продолжения сериала «Стартрек» отложили из страха навредить бренду

Американский телеканал CBS отложил премьеру продолжения сериала «Звездный путь: Дискавери». Об этом в среду, 2 августа, сообщает Associated Press.

Выпуск проекта был запланирован на январь 2018 года, однако будет перенесен как минимум на девять месяцев.

Исполнительный продюсер Алекс Куртцман заявил, что руководство потратило много времени на то, чтобы воссоздать в новых эпизодах аутентичную атмосферу оригинала.

Также другой продюсер, Брайан Фуллер, решил покинуть проект.

По словам Куртцмана, если выпустить сериал в таком виде, как он есть сейчас, то это «скомпрометирует качество» бренда «Стартрек».

Сюжет нового проекта разворачивается за 10 лет до событий оригинального сериала. Первый сезон будет состоять из 15 эпизодов. Главной героиней станет старший офицер корабля «Дискавери» Майкл Бернем в исполнении Сонекуа Мартин-Грин. В мае вышел трейлер шоу.

«Звездный путь» — научно-фантастическая франшиза о космических путешествиях, стартовавшая в 1966 году с одноименного сериала. В 2009 году Джей-Джей Абрамс перезапустил серию, выпустив полнометражный фильм. В 2013 и 2016 годах вышли еще две картины.