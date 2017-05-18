Вышел трейлер продолжения сериала «Стар Трек»

Американский телеканал CBS выпустил первый трейлер сериала «Звездный путь: Дискавери». Ролик опубликован на YouTube-канале FilmSelect.

Главной героиней стала старший офицер корабля «Дискавери» Майкл Бернем в исполнении Сонекуа Мартин-Грин («Ходячие мертвецы»). Вместе с экипажем она отправляется в космос на поиски новых цивилизаций. Там экспедиция сталкивается с воинственной расой клингонов.

Сюжет разворачивается за 10 лет до событий оригинального сериала.

Первый сезон будет состоять из 15 эпизодов. Премьера запланирована на осень 2017 года. За пределами США и Канады «Звездный путь: Дискавери» будет доступен в стриминговом сервисе Netflix.

«Звездный путь» — научно-фантастическая франшиза о космических путешествиях, стартовавшая в 1966 году с одноименного сериала. Продюсер и режиссер Джей-Джей Абрамс перезапустил серию: в 2009, 2013 и 2016 годах вышли полнометражные фильмы.