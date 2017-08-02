Американский бренд пустил 19-летнюю российскую модель ползать по туалету

Видео: PAPERWORKNYC / YouTube

Американский бренд Paper Work NYC опубликовал в YouTube рекламный видеоролик коллекции футболок From Russia With Love. Об этом сообщает HighSnobiety.

В клипе одетая в майку с надписью «США. Мы всегда рады помочь вам» 19-летняя российская модель по имени Ксения ползает по полу туалета и гуляет по улицам Нью-Йорка. Одновременно она делится своими впечатлениями от США, утверждая, что американские парни ей нравятся больше российских. В оформлении футболки также использованы стилизованный американский флаг и изображение мультипликационного утенка Дональда Дака в военной форме и с винтовкой на плече.

Фото: Paper Work NYC

Режиссером видео стал фотограф и основатель Paper Work NYC Майкл Крим. Футболку можно приобрести в интернет-магазине бренда, цена — 35 долларов.