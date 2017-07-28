Российский дизайнер представил лукбук с бритоголовой девушкой

Российский дизайнер Кирилл Гасилин, основатель бренда Cyrille Gassiline, представил лукбук своей женской коллекции одежды сезона осень-зима 2017-2018, в рекламной кампании с участием бритоголовой модели. Лукбук представлен на сайте бренда.

В коллекцию вошли коктейльные платья из металлизированной ткани с V-образным вырезом либо с длинными рукавами, топы и платья на узких бретелях, пальто с английским воротником, стеганые кейпы с капюшоном, ультраширокие брюки-кюлоты, платья-рубашки с принтом.

Фото: Сyrille Gassiline 1 /5

Кирилл Гасилин — российский модельер. Проходил стажировку в доме моды Dominique Sirop в Париже и разрабатывал костюмы к постановке «Послеполуденного отдыха фавна» для Национального балета Японии в Токио (2005). Обладатель Гран-при конкурса моды «Поволжские сезоны Александра Васильева», премий Европейского института дизайна (Istituto Europeo di Design) и MINI Fashion Awards. Под брендом Cyrille Gassiline выпускается женская, а также (начиная с сезона весна-лето 2016) мужская одежда и платья для девочек.

C июня 2016 года коллекции бренда продаются только в собственном онлайн-магазине.