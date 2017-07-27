Борису Джонсону подарили легинсы «как у Хью Джекмана»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поблагодарил свою австралийскую коллегу Джули Бишоп за подаренные ему компрессионные легинсы для бега. О презенте он рассказал на пресс-конференции в Сиднее, сообщает в четверг, 27 июля, телеканал Sky News.

«Вам, скорее всего, кто-то передал, что я пару раз совершал утреннюю пробежку в ваших прекрасных ботанических садах», — отметил Джонсон. Он добавил, что рад получить такие же легинсы, «которые носит [актер] Хью Джекман».

Политик не стал показывать подарок журналистам.

В Сиднее министр завершает свой девятидневный тур по Японии, Новой Зеландии и Австралии. Основной целью его путешествия было налаживание торгово-экономических связей с этими странами. В ходе поездки он отмечал, что после выхода из ЕС Великобритания будет ориентироваться на сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Хью Джекман — уроженец Австралии. Актера действительно неоднократно видели на улицах Нью-Йорка и Мельбурна в компрессионных легинсах австралийского бренда 2XU.