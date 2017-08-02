World Class провел тренировку по триатлону в «Роза Хуторе»

Школа триатлона World Class провела первый учебно-тренировочный сбор на базе популярного горного курорта «Роза Хутор». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

Женская триатлон-команда сети фитнес-клубов World Class IronShubaBaby протестировала возможности курорта в рамках трехдневного дневного мини-сбора под руководством Виктории Шубиной, главного тренера школы триатлона World Class.

«Здесь можно миксовать шоссейные выезды разного уровня сложности с MTB-прогулками, открытую воду с работой в бассейне, трейловый бег с функциональным тренингом и йогой в потрясающе красивых местах с захватывающими дух видами. Приятный бонус – наличие велопроката, бани и отличного СПА», — рассказала она.

По словам директора по фитнесу и спорту «Роза Хутор» Александра Тургенева, триатлон — перспективное летнее спортивное направление. «В лице World Class мы видим сильного стратегического партнера и готовы принимать спортсменов Школы триатлона», — добавил он.

Следующий сбор школы триатлона World Class в «Роза Хутор» запланирован на 26 августа – 3 сентября.