В Москве завершились XVII Игры World Class имени Дмитрия Жирнова

В Москве при поддержке бренда Reebok прошли XVII Игры World Class имени Дмитрия Жирнова, ставшие самыми масштабными фитнес-соревнованиями в стране. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили организаторы соревнований.

Для участия в прошедших с 3 по 12 июня соревнованиях зарегистрировались около 4500 человек. Состязания проводились в 22 дисциплинах: беге, нормах ГТО, большом теннисе, боксе и боксёрском многоборье, Men's Physique и Fitness Bikini, волейболе, пляжном волейболе и футболе, плавании для детей и взрослых, плавании в открытой воде, водном поло, фестивале детских спортивных секций, бадминтоне, настольном теннисе, танцах Pro-Am. Премьерой Игр стали новые виды, включенные в программу только в этом году: indoor-триатлон, Swim & Run, Sup Race и пауэрлифтинг.

Фото: World Class 1 /6

Лучшим клубом Игр был признан World Class Жуковский. Членом этого клуба является олимпийский чемпион в беге, чемпион мира и Европы, а ныне главный тренер сборной страны по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский. Торжественная церемония награждения призеров соревнований проходила в одном из столичных клубов.

World Class — российская фитнес-корпорация, предоставляющая услуги в области спорта, спортивного отдыха и здорового образа жизни.

Дмитрий Жирнов — тренер, спортсмен, один из пионеров фитнеса в России. Погиб в результате несчастного случая в 2011 году.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).