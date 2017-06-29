Любителям фитнеса предложили смотреть кино на велотренажерах

Сеть World Class и онлайн-кинотеатр Tvzavr запустили запустили необычный формат просмотра большого кино — во время cycle-тренировки в велостудии. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 июня.

Открытие World Class Cycle Cinema by Tvzavr состоялось 28 июня. Среди участников первого велопоказа были телеведущий Тимур Соловьев, актриса Анна Хилькевич, бизнесмен Владимир Волошин, блогеры Александра Маркина и Маша Дубровская, спортсменка Айгуль Анисимова. Специальным гостем стал известный кинодистрибьютор и ведущий Сэм Клебанов.

Фото: пресс-cлужба WorldClass

Среди фильмов, отобранных для тренировки были «Дипан», «Мальчик на велосипеде», «Иллюзионист», «Океаны», «Мустанг», «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии», «Опасный метод», «Соблазненные и брошенные», «Сады осенью», «Класс», «Такси», «Черные небеса», «Большая вечеринка», «Руины прошлого» и другие.