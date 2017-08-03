Раскрыты сроки выхода новой Android

IT-эксперт Дэвид Раддок (David Ruddock) назвал сроки полноценного релиза Android O. Он написал об этом в Twitter.

«Я ожидаю официальный выход Android O для смартфона Pixel примерно в течение недели. Сроки могут быть незначительно изменены, но ориентироваться стоит именно на этот временной отрезок, насколько я знаю», — написал Раддок.

На данный момент система находится в стадии бета-тестирования и в конце июня вышла четвертая версия превью прошивки. Раддок уже не в первый раз заявляет о скором выходе Android O. В середине июня он со ссылкой на собственные источники рассказал, что система выйдет в середине августа. В Google эту информацию никак не прокомментировали.

Прошлая версия системы — Android 7.0 — стала доступна для устройств линейки Nexus 22 августа 2016 года.

Google представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Также был незначительно переработан дизайн системы и добавлены бейджи для иконок, показывающие наличие уведомлений. Система выйдет осенью.