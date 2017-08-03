Politico узнал о сотрудничестве Цукерберга с главным стратегом компании Клинтон

Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан наняли Джоэля Бененсона, бывшего главного стратега президентской кампании Хиллари Клинтон, в качестве консультанта. Об этом сообщает сайт Politico со ссылкой на источники.

По его данным, компания Benenson Strategy Group, занимающаяся соцопросами, будет проводить исследования для благотворительного фонда Chan Zuckerberg Initiative.

Собесединки Politico рассказали, что Цукерберг с супругой пообещали отдать 99 процентов акций Facebook на сумму около 45 миллиардов долларов на благотворительность.

В январе пара наняла политического стратега президентской кампании Обамы в 2008 году Дэвида Плауффа, а также Кена Мелмана, руководившего избирательной кампанией президента Джорджа Буша-младшего в 2004-м.

Как отмечает Poltico, сотрудничество с Бененсоном, который был также главным советником бывшего президента США Барака Обамы, лишь подогрело слухи о возросших политических амбициях Цукерберга.