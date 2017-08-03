Комиссия ЦВО начала расследование массовой драки в воинской части на Урале

Для расследования инцидента с массовой дракой военнослужащих в 473-й учебный центр прибыла комиссия во главе заместителем командующего Центральным военным округом (ЦВО) генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Как отмечается, в комиссию также вошел ряд старших офицеров из штабов округа и 41-й общевойсковой армии, курирующих работу с личным составом. Кроме того, прибыл временно исполняющий обязанности командира расквартированной в Туве 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригады.

Ранее издание сообщило о массовой драке в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск в Свердловской области. По его данным, в ней участвовали более 150 военнослужащих-контрактников.

Источник издания утверждал, что конфликт возник между тувинцами, проходившими в центре курсы выживания, и местными военнослужащими. Первые якобы купили спиртного в день отъезда с курсов и после употребления спровоцировали конфликт в казарме. Сообщалось о 14 военных, получивших ножевые ранения.

Позднее пресс-служба Центрального военного округа распространила сообщение, в котором опровергла информацию о распитии спиртного на территории части и назвала ложью сообщения о поножовщине. При этом факт драки не отрицался.