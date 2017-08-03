Военные опровергли применение ножей во время драки в воинской части на Урале

В воинской части на Урале действительно произошла драка, однако поножовщины и употребления спиртных напитков не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«2 августа в учебном соединении Центрального военного округа на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер, получили легкие травмы и ссадины», — разъяснили в округе.

Пресс-служба особо отметила, что медосвидетельствование не выявило фактов употребления военнослужащими спиртного, а сообщения о применении ножей в драке — «абсолютная ложь».

Ранее 3 августа издание Ura.ru сообщило, что в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск в Свердловской области произошла массовая драка. В столкновении участвовали около 160 человек. Все они — военнослужащие-контрактники.

Источник издания утверждал, что конфликт возник между тувинцами, проходившими в центре курсы выживания, и местными военнослужащими. Тувинцы, по словам источника, якобы купили спиртного в день отъезда с курсов и, после употребления, спровоцировали конфликт в казарме. Издание сообщило о 14 военных, получивших в результате стычки ножевые ранения.