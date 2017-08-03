В Казахстане вертолет сопроводил свадебный кортеж

В городе Шымкент на юге Казахстана свадебный кортеж сопровождал вертолет. Соответствующее видео опубликовал портал Tengrinews.kz.

Судя по видеоролику, кортеж состоял из дорогостоящих автомобилей, в том числе марок Bentley, Lexus и Toyota Land Cruiser.

Руководитель авиационного департамента одной из нефтяных компаний Куаныш Мусаев сказал журналистам, что вертолет был арендован на полчаса за 275 тысяч тенге (около 50 тысяч рублей). «Мы получили разрешение на выполнение авиационных работ. К нам по объявлению пришел человек, заплатил сумму. Наверное, собрались с друзьями со всеми. Осуществили полет. Мы им показали горы, хорошие места. На обратном пути они попросили пролететь над кортежем», — рассказал Мусаев, добавив, что на находились жених, невеста и четыре гостя.