В Мордовии арестован расстрелявший невесту и трех гостей свадьбы

Суд в Мордовии арестовал местного жителя, расстрелявшего на свадьбе четырех человек, включая невесту. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 29 июля. В ходе ссоры 42-летний житель Саранска несколько раз выстрелил в гостей мероприятия, пришедших на сельский пруд искупаться. В результате ранения получили три женщины и один мужчина.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), части 3 статьи 30 и пунктам «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений»).

По информации «Интерфакса», местные СМИ сообщали, что мужчина открыл стрельбу из-за того, что гости свадьбы, решив искупаться, прошли по территории его участка к водоему.