Неизвестный обстрелял похоронную процессию в Армении

В Армении неизвестный обстрелял участников траурной церемонии в селе Шамирам Арагацотнской области (на западе страны). В результате три человека были убиты и пятеро ранены. Об этом во вторник, 1 августа, сообщают «Новости Армении».

Отмечается, что нападающий, вооруженный карабином «Сайга», открыл огонь в зале проведения траурных церемоний на территории кладбища, после чего скрылся. По предварительным данным, преступление было совершено на почве бытового конфликта. Правоохранительные органы пытаются установить личность подозреваемого.

Село Шамирам населено езидами — курдской этноконфессиональной группой, отмечает издание.

В конце июля в Чуйской области Киргизии на свадьбе произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия, передает «Sputnik Кыргызстан». В ходе стычки из-за алкоголя между гостями праздника и местной молодежью кто-то выстрелил из дробовика и ранил одного человека. Всего органы внутренних дел задержали 30 участников драки.