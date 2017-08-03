Глава Евросовета Туск прибыл на допрос в прокуратуру в Варшаве

Председатель Европейского совета Дональд Туск прибыл в польскую прокуратуру в Варшаве. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает агентство PAP.

«Оно [расследование] касается, в частности, бывших прокуроров Военной окружной прокуратуры в Варшаве, которые не принимали участия во вскрытии тел 95 жертв смоленской катастрофы в России, официально не обратились с ходатайством об их допуске к вскрытию, а также не провели эту процедуру после того, как тела жертв были доставлены в Польшу», — говорится в заявлении прокуратуры, которое приводит Радио Польша.

Туск проходит свидетелем по этому делу. В период с ноября 2007 по сентябрь 2016 года политик являлся премьер-министром Польши и, в том числе, отвечал за работу спецслужб.

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13 сентября прошлого года сообщалось, что следственная группа польской прокуратуры решила эксгумировать тела всех жертв, которые находились на борту Ту-154. В результате проведенных исследований выяснилось, что останки некоторых погибших были перепутаны.

10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер Ту-154М, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. В результате все пассажиры и члены экипажа погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Расследование продолжается как в Польше, так и в России.