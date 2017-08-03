С кошельков создателей вируса WannaCry исчезли все деньги

Неизвестные вывели деньги из трех кошельков, на которые поступали биткоины в ходе атаки вируса WannaCry. Об этом сообщает Quartz.

Издание уточняет, что с момента атаки, которая затронула компании в 150 странах, прошло 12 недель. Ранее журналисты предполагали, что биткоины останутся на счетах нетронутыми, поскольку кошельки находятся под пристальным взглядом правоохранительных органов.

Вывод средств прошел в несколько этапов: в первой транзакции содержалось около 70 тысяч долларов в биткоинах. Через десять минут после первых подвижек все три кошелька были пусты.

Материалы по теме «Это самая массовая атака в истории» Кто стоит за заразившим весь мир и проникнувшим в сети МВД вирусом-вымогателем

В общей сложности злоумышленники вывели около 140 тысяч долларов. Вероятно, биткоины будут проведены через еще несколько кошельков, чтобы сохранялась анонимность.

Вирус WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться 12 мая. Неизвестные хакеры блокировали информацию на компьютерах и требовали выкуп в размере от 300 до 600 долларов. Распространение вируса-вымогателя удалось приостановить случайно спустя сутки.

Эксперты утверждают, что глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на один миллиард долларов.