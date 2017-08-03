Ярославских врачей заподозрили в халатности после смерти беременной женщины

В Ярославле возбудили уголовное дело после гибели выписанной из стационара 27-летней женщины от панкреатита — воспаления поджелудочной железы. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в четверг, 3 августа.

«Данное заболевание у нее при жизни не диагностировалось, соответственно, она не получала надлежащего лечения», — отмечается с тексте.

По данным следствия, потерпевшая скончалась в июне 2017 года. Женщина находилась на четвертом месяце беременности и приехала из Ярославля к родителям в деревню Горки под Переславлем, пишет «Комсомольская правда в Ярославле». Перед этим ее выписали из ярославской больницы №9, куда она попала с сильным токсикозом. Она чувствовала себя плохо и не могла выйти на работу.

Обследовавшие ее в больнице врачи, по данным издания, утверждают, что у нее не было признаков панкреатита. В ходе беременности женщина не набирала в весе, как это происходит обычно, а похудела почти на 25 килограммов. Однако медики говорят, что в этом не было ничего критичного.