Председатель СК взял под личный контроль три дела в отношении врачей

Председатель СКР Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве взял под личный контроль расследование трех уголовных дел о смерти пациентов, причинами которых могли стать действия врачей. Об этом «Ленте.ру» заявила Светлана Петренко, официальный представитель ведомства.

Она уточнила, что по-прежнему дела о ятрогенных преступлениях (преступлениях, совершенных медицинскими работниками при исполнении служебных обязанностей) по-прежнему лидируют среди всех обращений к председателю СКР. Так, из поданных сегодня четырех жалоб три касаются именно таких случаев.

В среду, 12 июля, Александр Бастрыкин провел в Москве личный прием граждан, на котором к нему обратились жители четырех субъектов Российской Федерации: Воронежской, Московской, Нижегородской и Орловской областей. Трое из четверых просили привлечь к ответственности врачей — в связи с ненадлежащим оказанием ими медицинской помощи, повлекшей смерть из родных. При этом выяснилось, что расследование двух уголовных дел было прекращено. Четвертое обращение связано с гибелью ребенка в лагере в Воронежской области, который утонул.

«Внимательно выслушав доводы граждан, Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата Следственного комитета незамедлительно истребовать материалы из региональных органов следствия, принять их к своему производству и тщательно изучить основания к принятию таких решений. В третьем случае материалы расследуемого уголовного дела по его же поручению будут истребованы из районного следственного дела и переданы для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области», — рассказала Петренко.

Она подчеркнула, что те граждане, которые в силу обстоятельств не могут попасть на личный прием, имеют возможность обратиться к председателю СК на официальных персональных страницах в популярных социальных сетях.

Ранее глава СКР поручил проверить ход дела о невыплате зарплат в Нижнем Тагиле. В воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым рассказал ему об обращении, поступившем во время прямой линии от сотрудников Нижнетагильского завода.