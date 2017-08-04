СМИ сообщили о расследовании по делу о расовой дискриминации в Гарварде

Минюст Соединенных Штатов возобновил расследование по делу о возможной дискриминации в отношении абитуриентов азиатского происхождения при приеме в Гарвардский университет. Это произошло через два года после получения жалобы, передает NBC News.

Группа из 64 ассоциаций американцев азиатского происхождения обратилась в 2015 году в министерства юстиции и образования США с жалобой. В частности, они обвинили администрацию Гарварда в дискриминации по отношению к абитуриентам этой расы.

По данным американского телеканала, администрация бывшего президента США Барака Обамы отложила расследование этого дела.

Отмечается, что аналогичные жалобы были поданы против ряда других американских вузов, в частности Йельского и Брауновского университетов, а также Дартмутского колледжа.

Гарвардский университет в свою очередь опубликовал статистику о приеме абитуриентов в этом году. Согласно документу 50,9 процента поступивших — представители этнических меньшинств, передает РИА Новости. При этом доля американцев азиатского происхождения составляет 22,2 процента.