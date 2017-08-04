Человека-паука из России задержали в Мексике

В столице Мексики Мехико задержали россиянина, который без страховки и специального снаряжения забрался на небоскреб. Видео с места событий публикует Periodico Excelsior в Twitter.

Отмечается, что молодому человеку, которого в сети уже прозвали Человеком-пауком, 17 лет. Несмотря на огромную высоту, он периодически махал рукой снимавшим его очевидцам.

Впрочем, вдоволь насладиться славой ему не удалось — на крыше здания его уже поджидали сотрудники правоохранительных органов, которые на вертолете доставили его в миграционную службу. В настоящее время решается вопрос о депортации россиянина.