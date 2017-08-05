ВВС США договорились о покупке для Трампа построенных для «Трансаэро» Boeing

ВВС США достигли соглашения с корпорацией Boeing по покупке для президента двух пассажирских лайнеров модели 747-8, заказанных ранее российской авиакомпанией «Трансаэро». Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказала министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон (Heather Wilson).

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«Мы заключили действительно хорошую сделку, я довольна», — заявила она, добавив, что самолеты, которые будут использоваться в качестве «борта номер один», должны войти в специальный авиаотряд в 2024 году. Уилсон отказалась назвать стоимость сделки, сославшись на нежелание Boeing раскрывать коммерческую тайну.

Ранее сообщалось, что четыре самолета были заказаны «Трансаэро» в 2013 году, однако обанкротившаяся в 2015 году компания не сумела их выкупить и Boeing-747 стоят на консервации в пустыне Мохаве в Калифорнии.

В декабре 2016 года Трамп раскритиковал программу обновления президентского авиаотряда. По его словам, заявленная сумма в четыре миллиарда долларов «выходит из-под контроля». Позднее глава Boeing Деннис Мюленбург пообещал, что корпорация снизит затраты на разработку и поставку новых президентских самолетов.

«Борт номер один» — позывной самолета, на борту которого находится американский президент. В настоящее время глава США летает на двух специально оборудованных самолетах Boeing 747-200B.