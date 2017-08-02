СМИ узнали о планах ВВС США купить для Трампа построенные для «Трансаэро» Boeing

ВВС США готовятся подписать контракт с компанией Boeing на покупку для президента Дональда Трампа двух самолетов модели 747-8, которые заказала ранее российская авиакомпания «Трансаэро». Об этом пишет портал Defense One со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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По данным издания, четыре самолета были заказаны компанией в 2013 году, однако обанкротившаяся в 2015 году «Трансаэро» не сумела их выкупить и Boeing-747 стоят на консервации в пустыне Мохаве в Калифорнии. Журналисты выяснили, что за каждый борт ВВС может заплатить по 390 миллионов долларов.

В декабре 2016 года Трамп раскритиковал программу обновления президентского авиаотряда. По его словам, заявленная сумма в четыре миллиарда долларов «выходит из-под контроля»

18 января после встречи с Трампом глава Boeing Деннис Мюленбург пообещал, что корпорация снизит затраты на разработку и поставку новых президентских самолетов. Он отметил, что на встрече был достигнут «серьезный прогресс в упрощении требований к "бортам номер 1"». Это, по его словам, позволит снизить стоимость программы.

В 2011 году Трамп приобрел самолет у соучредителя Microsoft Пола Аллена. Бизнесмен вложил в оснастку Boeing 757 более 100 миллионов долларов. Сейчас лайнер располагает 43 кожаными креслами, фиксаторы ремней безопасности позолочены, а отделка салона выполнена из красного дерева. Также в самолете есть две спальни.