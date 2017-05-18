Власти США заподозрили Bombardier в демпинге

Министерство торговли США заявило о готовности начать расследование в отношении канадской авиастроительной компании Bombardier. Американская корпорация Boeing обвиняет конкурента в нечестной торговле. Якобы Bombardier выиграл контракт на поставку самолетов для авиакомпании Delta Air Lines Inc., предложив их по «абсурдно низкой» цене, сообщает Reuters.

Boeing утверждает, что Bombardier предложила Delta Air Lines Inc. самолеты по цене 19,6 миллиона долларов каждый при себестоимости 33,2 миллиона долларов, сообщает агентство. Канадская компания эти утверждения называет нелепыми.

Речь идет о сделке, заключенной в апреле 2016 года. Согласно контракту, Bombardier должна была поставить Delta Air Lines 75 самолетов CS100. Цена вопроса составила около 5,6 миллиарда долларов.

Через несколько месяцев авиакомпания отказалась от покупки 18 лайнеров Boeing 787-8 Dreamliner общей стоимостью примерно четыре миллиарда долларов. Контракт с Boeing в свое время заключила Northwest Airlines, с которой Delta Air Lines объединилась в 2008 году.

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В начале декабря 2016 года президент США Дональд Трамп заявил, что контракт американской корпорации Boeing с правительством США на постройку президентского «борта номер один» следует отменить из-за слишком высокой стоимости. «Boeing строит новый 747 для будущих президентов, но затраты вышли из-под контроля, более четырех миллиардов долларов. Отмените заказ!» — написал он на своей странице в Twitter.

Две недели спустя исполнительный директор авиакомпании Деннис Мюленбург сообщил, что встречался с Трампом и пообещал ему построить президентский борт менее чем за четыре миллиарда долларов.

