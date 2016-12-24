Глава Lockheed Martin пообещала Трампу снизить цену истребителей F-35

Глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон пообещала избранному президенту США Дональду Трампу сделать все для снижения стоимости новейших истребителей F-35. Об этом сообщает в пятницу, 23 декабря, на странице Lockheed Martin в Twitter.

В заявлении говорится, что у Хьюсон в пятницу состоялся «очень хороший» разговор с Трампом, в ходе которого она заявила, что «отчетливо и ясно» услышала его слова о необходимости удешевления F-35. «Я дала ему личное обязательство решительно снизить стоимость», — отметила глава Lockheed Martin.

12 декабря Трамп выразил мнение, что стоимость программы F-35 вышла из-под контроля. «Миллиарды долларов могут и будут сэкономлены на военных закупках после 20 января (в этот день должна состояться инаугурация нового президента США — прим. "Ленты.ру")», — написал он в Twitter.

На фоне этого высказывания Трампа акции компании Lockheed Martin подешевели за день на два миллиарда долларов.

6 декабря Трамп заявил, что контракт американской корпорации Boeing с правительством США на постройку президентского «борта номер один» следует отменить из-за слишком высокой стоимости. «Boeing строит новый 747 для будущих президентов, но затраты вышли из-под контроля, больше 4 миллиардов долларов. Отмените заказ!» — написал он на своей странице в Twitter.

Исполнительный директор Деннис Мюленбург 21 декабря сообщил, что на встрече с Трампом пообещал построить президентский борт менее чем за 4 миллиарда долларов.