Малазийский лоукостер Malindo станет стартовым эксплуатантом Boeing 737 MAX

Малазийский лоукостер Malindo Air станет стартовым эксплуатантом пассажирских авиалайнеров Boeing 737 MAX — нового самолета, идущего на смену семейству 737NG. Ожидается, что их эксплуатация начнется в мае 2017 года на направлении Куала-Лумпур-Сингапур, с последующим расширением на Куала-Лумпур-Бангкок и другие, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с выставки LIMA-2017.

Перевозчик получит четыре самолета B737 MAX 9 от Lion Air Group, еще четыре достанутся индонезийской авиакомпании Lion Air. Общий объем предварительных заказов на машины семейства 737 MAX от Lion Air Group превышает двести единиц.

«Мы очень гордимся быть первыми перевозчиками B737 MAX», — отметил генеральный директор Malindo Air Чандран Рама Мути на пресс-конференции.

По словам руководителя компании, перевозчик выбрал B737 MAX в том числе из-за пониженного расхода топлива, позволяющего снизить затраты на горючее на 14 процентов.

Boeing 737 MAX — новое семейство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов вместимостью от 140 до 220 пассажиров. Первый полет опытного лайнера состоялся в январе 2016 года. Общий объем заказов на машины этого семейства в настоящее время составляет около 3,5 тысяч единиц.