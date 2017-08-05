Пытавшийся пристрелить броненосца техасец получил рикошетом пулю в лицо

Житель американского штата Техас при попытке застрелить броненосца получил пулю в лицо — она рикошетом отскочила от панциря животного. Об этом пишет Metro.

По словам шерифа округа Касс Ларри Роуи (Larry Rowe), техасец обнаружил броненосца на территории своего дома в городе Мариэтта и открыл по нему огонь из револьвера. Он выпустил три пули, как минимум одна из них отлетела от панциря и попала стрелявшему в челюсть.

Как сообщает Роуи, техасца доставили в одну из местных больниц, где медики оказывают ему необходимую помощь. О состоянии животного не сообщается. По словам шерифа, броненосца не обнаружили на месте происшествия.

В мае южноафриканский охотник Теунис Бота (Theunis Botha) погиб в результате падения на него туши убитого слона.