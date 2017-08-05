«Красный» уровень опасности объявили в десяти странах Европы из-за жары

В десяти странах Европы из-за аномально высокой температуры объявлен «красный» уровень опасности. Об этом в субботу, 5 августа, сообщается на сайте сети метеослужб Eumetnet.

Жара установилась на территориях Венгрии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Италии, Черногории, Хорватии, Сербии, Румынии, Польши и Словении. Там воздух прогрелся до 50 градусов.

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Испании, Франции, Австрии, Германии, Македонии, Греции и Болгарии, где столбик термометра поднялся до 40 градусов.

Ранее в августе МИД выпустил предупреждение для российских туристов о введении в ряде регионов Италии «красного» уровня опасности из-за аномальной жары.